1930’ların Geleneği Yeniden Gün yüzüne Çıktı

1930 Yılında Kahramanmaraş’ta Doğan Ahır dağ Gazozu Genç Bir Girişimci Tarafından Yeniden Gün Yüzüne Çıktı.

KAHRAMANMARAŞ 25.10.2020, 17:31
1930’ların Geleneği Yeniden Gün yüzüne Çıktı

Özellikle O Zamanlar Sinemalarda ve Bakkallarda Olmazsa Olmazlar Arasında Yer Alan Ahir Dağ Gazozu Şimdilerde Tekrar Satışa Sunulmaya Başlandı.

Çocukluk Hayalini Gerçekleştirerek Ahir dağ Gazozunu Tekrar Kahramanmaraş’ta Üretmeye Başlayan Genç Girişimci Ahmet Yuvayapan Hedeflerinin Türkiye’nin Her Bir Noktası Ve Dış Pazar Olduğunu Söyledi.

Yuvayapan Aynı Zamanda Yeni Ar-Ge Çalışmalarının da Önümüzdeki Dönemde Hayata Geçeceğini Sözlerine Ekledi.

#Ahir dağ Gazozu #Kahramanmaraş
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