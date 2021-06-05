1.Ulusal Afşin Fotokampı devam ediyor!

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yapılan etkinliğin kentin ve bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.



Afşin'in görsel arşivini oluşturmak ve gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini ifade eden Güven, bu yıl ilki düzenlenen etkinliği sürekli hale getirmek istediklerini belirtti.