1.Ulusal Afşin Fotokampı devam ediyor!
Kahramanmaraş'ta Afşin Belediyesi tarafından düzenlenen "1.Ulusal Afşin Fotokamp" etkinliği devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.06.2021, 15:47 05.06.2021, 17:12
Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yapılan etkinliğin kentin ve bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.
Afşin'in görsel arşivini oluşturmak ve gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini ifade eden Güven, bu yıl ilki düzenlenen etkinliği sürekli hale getirmek istediklerini belirtti.
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