2-4 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek olan Gastro Show Hazırlıkları Sürüyor

Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan Gastro Show, tüm gastronomi sektörü paydaşlarını bir araya getirerek ticari hacmin artırılmasını ve konferans programlarıyla dünya liderlerini sektörle buluşturmayı hedefliyor.



Gastro Show’a Türkiye’nin ve dünyanın değişik yerlerinden gastronomi sektörüne damga vurmuş üst düzey şefler, gastronomi uzmanları katılacak.

Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, çok yoğun bir içerik hazırladıklarını söyledi.



Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ise Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan Gastro Show’da Kahramanmaraş’ın en iyi şekilde temsil edilmesini istediklerini ifade etti.

Muhabir: Gökhan Çalı



