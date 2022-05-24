2. Afşin Ulusal Fotokamp Projesi basına tanıtıldı!

Afşin Belediyesi, Thousand Bulls Production ve Binboğalar Fotoğraf Yolcuları Topluluğu (BİNFOT) tarafından organize edilen 2. Afşin Ulusal Fotokampı ülkenin çeşitli yerlerinden gelen fotoğraf ve doğa tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen basın toplantısında 2. Afşin Ulusal Fotokampı hakkında bilgi veren Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, etkinlik dolayısıyla gelen ziyaretçiler sayesinde ilçenin tanınırlığı ve bilinirliğinin arttığına değindi.

Afşin’i sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda destekleyecek projelerin hayata geçirilmesinin önemine değinen Güven, “2. Afşin Ulusal Fotokampı çok yönlü proje. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz fotokapm organizasyonu dolayısıyla öncesi ve sonrasında Türkiye’nin her yerinden ziyaretçilerimiz sayesinde tüm sosyal medyada 15 günlük süre içerisinde Afşin konuşuldu, Afşin’de çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Bu milyonlara ulaştı.” diye konuştu.

Güven, “Bu yıl bu organizasyonu kültürel etkinliklerle destekleyeceğiz. Bir taraftan fotoğraf etkinlikleri yapılırken usta fotoğraf sanatçılarımız tarafından söyleşi akşamları düzenlenecek. Bizlerden desteklerini esirgemeyerek bize öncülük eden fotoğraf sanatçımız Mustafa Ertekin hocamıza ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına ilçemizde kurulan Binboğalar Fotoğraf Yolcuları Topluluğu üyelerine emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

Fotokamp Koordinatörü Mustafa Ertekin de, bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Binboğa Dağları, Berit Dağları ve Nurhak Dağları adları sık zikredilen ama az bilinen dağlar. Afşin-Elbistan Ovası dağlarıyla, ovasıyla ve nehirleriyle sıra dışı özellik ve güzelliklere sahip. Bizler bunu yeterince tanıtamadık. Fotokapm etkinliği başta kendi bölgemiz olmak üzere ülkenin her yerinden gelen ziyaretçilerimize tanıtmak için önemli bir fırsattır. Afşin’de düzenlediğimiz fotokamp etkinliğinin ödülü doğa, bölgenin kültürü olduğu için bu anlamda da bir ilktir. Ödül vermememize rağmen 120 fotoğrafçı bu kampa kayıt yaptırdı. Etkinliğimizde Türkiye fotoğraf dünyasına yön veren 9 fotoğraf hocamız katılımcıları yönlendirecek. Ayrıca 15 zihinsel engelli öğrencimize 1 hafta boyunca fotoğraf eğitimi verilecek, bisiklet turumuz olacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen fotokampta çekilen fotoğrafların sergisi yapılacak.” açılamasında bulundu