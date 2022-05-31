2. Ayranpınarı Yayla Şenliğinde vatandaşlar doyasıya eğlendi!
Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen 2. Ayranpınarı Yayla Şenliğinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2022, 13:25 31.05.2022, 14:50
İlki 2019 yılında yapılan korona virüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen 2. Ayranpınarı Yayla Şenliğine katılan davetliler, davul zurna eşliğinde gönüllerince eğlenirken, mini yarışmalarla stres attılar.
Çevre şehir ve ilçelerden yoğun katılımın sağlandığı organizasyonda birbirinden değerli yerel sanatçılar türkülerle, oyun havasıyla vatandaşları mest etti.
Şenlikte katılımcılar uzun kuyruk oluşturarak halay çekti, oyunlar oynadı.
Namaz Vakti 31 Mayıs 2022
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|73
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|38
|68
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|38
|65
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|38
|64
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|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
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|38
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|38
|55
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|O
|P
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|70
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|36
|62
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|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
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|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
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|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
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|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
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|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
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|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
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|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
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|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
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|38
|46
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|38
|42
|13. Elche
|38
|42
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|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31