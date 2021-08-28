2 Eylül'de Kahramanmaraş’ta düzenlenecek!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Türkoğlu Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkçılar Derneği tarafından tatlı su balıkçılığı alanında Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan Balık festivalinin tanıtımı yapıldı.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 2 Eylül'de düzenlenecek Balık Festivali basın mensuplarına tanıtıldı.

Yaklaşık 5 bin kişinin katılım sağlaması beklenen festivalle ilgili konuşan Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı: “ilimiz tatlı su balıkçılığında Türkiye’de 2’nci sırada yer alıyor.

Türkiye’de ilk defa balık festivali düzenleyen il olacağız. Yaklaşık 5 bin kişi için planladığımız balık festivalimizde çeşitli etkinliklere de yer vereceğiz. Şehrimizin özelliklerine vurgu yapmak amacıyla 46 metrelik mangala 46 ızgara ile katılımcılarımıza balık ekmek ikramında bulunacağız.” dedi.