2. Geleneksel Doğafest rüzgarı esti

Festivalin gündüzünde öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları bilim, sanat ve kültürel öğeler sergilenirken akşamında ise birbirinden değerli isimler sahne aldı.

Renkli dakikaların yaşandığı festival gecesinde öğrenci veli ve öğretmenler doyasıya eğlendi.

Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüs Müdürü Meliha Kekilli sabah etkinliklerinin ardından akşamında ise doğa koleji konseriyle festivali devam ettirdiklerine dikkat çekti.

Festival gecesine katılan öğrenci veli ve öğretmen çok mutlu olduklarını ve doğa kolejine teşekkür ettiklerini belirtti.