2. Geleneksel Doğafest rüzgarı esti
Kahramanmaraş'ın eğitim ufkuna derinlik ve estetik katan, akademik başarılarını; sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle taçlandıran Doğa Koleji'nin duyarlı, donanımlı öğrencilerinin geleneksel bilim, sanat ve eğlence festivali rüzgârı esti.
KAHRAMANMARAŞ 29.05.2022, 13:25
Festivalin gündüzünde öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları bilim, sanat ve kültürel öğeler sergilenirken akşamında ise birbirinden değerli isimler sahne aldı.
Renkli dakikaların yaşandığı festival gecesinde öğrenci veli ve öğretmenler doyasıya eğlendi.
Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüs Müdürü Meliha Kekilli sabah etkinliklerinin ardından akşamında ise doğa koleji konseriyle festivali devam ettirdiklerine dikkat çekti.
Festival gecesine katılan öğrenci veli ve öğretmen çok mutlu olduklarını ve doğa kolejine teşekkür ettiklerini belirtti.
Namaz Vakti 29 Mayıs 2022
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Puan Durumu
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|38
|68
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|38
|65
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|38
|64
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|38
|59
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|38
|59
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|38
|55
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|54
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|38
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|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
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|36
|70
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|36
|62
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|36
|60
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|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
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|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
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|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31