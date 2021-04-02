2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde Kahramanmaraş'ta kent protokolü tarafından etkinlik gerçekleştirildi
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri Kapsamında Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü Tarafından Onikişubat Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezinde Program Düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2021, 17:46
Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun AK Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir Ve Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Yanı Sıra Onikişubat Belediye Başkan Yardimcısı Mustafa Evliya Katıldı.
Kent protokolü duygu ve düşüncelerini Aksu Haber’e paylaştı.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Dolayisiyla Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkani Sami Kervancioğlu Farkındalık Oluşturmak Adına Mavi ve Pemde Dondurmayla Şov Yaptı.
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