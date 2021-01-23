2. Ordu Komutanı Gürak Kahramanmaraş'ta
2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 23.01.2021, 13:23
Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret eden Orgeneral Gürak, Vali Coşkun tarafından karşılandı.
Valilik şeref defterini imzalayan Gürak, bir süre Vali Coşkun ile makamında görüştü.
Ziyarette, Gürak'a, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Levent Ergün ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu eşlik etti.
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