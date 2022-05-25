2. Türk-Arap İş Zirvesi'yle ilgili Gaziantep’te basın açıklaması yapıldı!

Uluslararası İş Formu Başkanı Erol Yarar, Gaziantep'te düzenlenecek 2. Türk-Arap İş Zirvesi'yle ilgili Gaziantep’te basın açıklaması düzenledi.

Aksu Haber Ekibinin de katılım sağladığı basın toplantısında Yarar, Organizasyonun Gaziantep'in yanı sıra çevre illere, özellikle de Kahramanmaraş’a katkıda bulunacağını ifade etti.

Müsiad Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş’da, “bu programla birlikte Gaziantep’in yanında Kahramanmaraş’ta inşallah nasibini alacaktır” dedi.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise çevre illerin MÜSİAD şubelerine seslenerek, 11 Haziran’da düzenlenecek programa katılmalarını istedi.