2. Türk-Arap İş Zirvesi'yle ilgili Gaziantep’te basın açıklaması yapıldı!
MÜSİAD'ın koordinasyonunda, sanayi kenti Gaziantep'te gerçekleşecek olan Uluslararası İş Forumu, Türkiye ve Ortadoğu'dan 1000'i aşkın iş insanını bir araya getirecek.
KAHRAMANMARAŞ 25.05.2022, 16:25
Uluslararası İş Formu Başkanı Erol Yarar, Gaziantep'te düzenlenecek 2. Türk-Arap İş Zirvesi'yle ilgili Gaziantep’te basın açıklaması düzenledi.
Aksu Haber Ekibinin de katılım sağladığı basın toplantısında Yarar, Organizasyonun Gaziantep'in yanı sıra çevre illere, özellikle de Kahramanmaraş’a katkıda bulunacağını ifade etti.
Müsiad Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş’da, “bu programla birlikte Gaziantep’in yanında Kahramanmaraş’ta inşallah nasibini alacaktır” dedi.
MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise çevre illerin MÜSİAD şubelerine seslenerek, 11 Haziran’da düzenlenecek programa katılmalarını istedi.
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