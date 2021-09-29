2. Uluslararası şiir ve edebiyat günleri için geri sayım başladı

Başkan Hayrettin Güngör yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz yıl, 16-20 Kasım tarihleri arasında ilkini düzenlediğimiz uluslararası etkinliklerimiz; 10 ülkeden, 100’e yakın yerli ve yabancı katılımcı ile Kahramanmaraş’ın bütün ilçelerinde söyleşiler, konferanslar ve oturumlarla gerçekleşmişti.

Şimdi ise, Şiir ve Edebiyat Günleri’nin ikincisini düzenlemeyi murat ettik dedi.

KAHRAMANMARAŞ’TA EDEBİYAT İKLİMİ GÜÇLENİYOR

Konuşmasının devamında etkinliklerin şehrin edebi dinamiklerini diri tuttuğunu vurgulayan Başkan Güngör şöyle konuştu

Türk Sinemasının ustalarının da etkinlikler kapsamında şehre geleceğini vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör şunları belirtti.

10 ÜLKEDEN KATILIM, 100’E YAKIN ETKİNLİK

Başkan Hayrettin Güngör düzenlenecek etkinliklere ilişkin detayları da paylaştı: “Bu sene 10 ülkeden yazar ve şairin katılımıyla, 100’e yakın etkinlik düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz sene, okulların kapalı olmasından dolayı planladığımız “yazarlar okullarda” programlarını gerçekleştirememiştik; bu sene inşallah, yazarlarımızı, öğrencilerimizle buluşturacağız.Bu sene İhsan Fazlıoğlu, Derviş Zaim, M. Fatih Andı, Hayati İnanç, Mustafa Çiftci, Dursun Ali Tökel, Haşim Şahin, Turgay Anar, Cemal Şakar, Güray Süngü, Ali Ayçil, Zeynep Arkan, Güven Adıgüzel ve Hüseyin Akın gibi ve adını bir çırpıda sayamayacağım birbirinden kıymetli isimler, Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında şehrimizde konferanslar verecekler.”

TÜRK EDEBİYATININ KUTUP YILDIZLARI KONUŞULACAK

Başkan Güngör etkinlikte ana temanın da ipuçlarını vererek, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi; sözün bir alışveriş, insanlığın ortak temsili olduğunu bilerek yolumuza devam ediyoruz; 10ülkeden, Fransa’dan tutun da Filistin’e kadar o ülkelerin önemli şair ve yazarlarını, bizim birbirinden değerli isimlerimizle aynı konferans ve oturumlarda buluşturacağız. Bu sene festivalimizin merkezine iki önemli büyüğümüzüYunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’u merkeze koyarak devam etmek istedik. Cemal Süreya’nın deyimiyle “Türkçenin süt dişleri” Yunus Emre ve Peygamber Efendimizin Hz. Ebubekir’e söylediği “Korkma” sözünü, alıp bugünlere taşıyan, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy hakkında birçok oturum ve konferans düzenlemek niyetindeyiz” ifadelerini kaydetti.

PERDELERDEKİ EDEBİYAT: SİNEMA ETKİNLİKLERİ

Türk Sinemasının ustalarının da etkinlikler kapsamında şehre geleceğini vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör cümlelerini, “Bir yanda modern şiirin doğası konuşulurken, bir yanda büyük yönetmen Derviş Zaim, yazar ve sinemacı Suat Köçer ile sinema ve edebiyat ilişkisinden bahsetsin; diğer yanda İhsan Fazlıoğlu Hoca, bize Yunus Emre’den söz etsin, bir diğer yanda ise Mustafa Çiftci Gönül Dağı’nı anlatsın istedik. Yazmaya yolunu düşüren gençlerimiz için birçok yarışmayı bu sözden hareketle tertip ettik. Öyleyse yeniden