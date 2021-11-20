Tüm Dünya’da Olduğu Gibi Kahramanmaraş’ta Da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlanmaya Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Kahramanmaraş Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komite Üyeleri 17 Yaşındaki Sudenaz Severdim Ve 16 Yaşındaki Esmanur Horuz 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Dolayısıyla Aksu Haber’e Özel Bilgiler Paylaştılar.

Sonrasında Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulunan Kahramanmaraş Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Çocuk Haklarının Önemine Vurgu Yaptı.