200 öğrenci yerleştirildi, başvurular sürüyor...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere destek olmayı sürdürüyor.

Barınma ve yurt ihtiyacı olan üniversite öğrencileri için oluşturulan Gençlik Noktaları ve iletişim hattına başvuru yapan 200 kişiye konaklama imkanı sağlandı.

Başvuru noktasında öğrenciler ve yakınlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, taleplerin 1 Ekim Cuma gününe kadar alınmaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Güngör, her zaman öğrencilerin yanında olacağını söyledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan konaklama hizmetinden ise öğrenciler ve yakınları büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Başvurular 1 Ekim Cuma gününe kadar alınmaya devam edecek.