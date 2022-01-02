2021 inşaat sektörü için zor bir yıl oldu!
2021 yılında döviz kurundaki yükseliş ve düşüşler inşaat sektörü olumsuz etkilendi.
KAHRAMANMARAŞ 02.01.2022, 10:54 02.01.2022, 11:55
Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali çırak, Demir ve çimento başta olmak üzere dolar kurunda yaşanan yükselişten dolayı çok zor bir yılın geçtiğini söyledi
Çırak, kurdaki hareketliliğin inşaat sektörüne büyük yük getirdiğini ancak çırağın Group ailesi olarak bu durumu fiyatlara yansıtmamaya çalıştıklarına değindi
Namaz Vakti 02 Ocak 2022
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