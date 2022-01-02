2021 inşaat sektörü için zor bir yıl oldu!

Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali çırak, Demir ve çimento başta olmak üzere dolar kurunda yaşanan yükselişten dolayı çok zor bir yılın geçtiğini söyledi

Çırak, kurdaki hareketliliğin inşaat sektörüne büyük yük getirdiğini ancak çırağın Group ailesi olarak bu durumu fiyatlara yansıtmamaya çalıştıklarına değindi