2021 Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Kahramanmaraş erkek takımı 3. oldu
Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı tarafından Samsun ilinde düzenlenen 2021 Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonasi, Klasık Yay kategorisinde Kahramanmaraş Erkek Takımı 3. oldu.
KAHRAMANMARAŞ 18.08.2021, 14:15 18.08.2021, 17:12
Düzenlenen şampiyonada 66 kulüpten 3. Olarak dereceye giren okçu takımımızı, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz makamında ağırladı.
Burada açıklamalarda bulunan Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, dereceye giren sporcularımıza başarılar diliyorum dedi.
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|13. Başakşehir
|0
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|14. Kasımpaşa
|0
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|15. Kayserispor
|0
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|0
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|17. Rizespor
|0
|0
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|0
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|0
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|O
|P
|1. Adanaspor
|0
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|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
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|0
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|6. Balıkesirspor
|0
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|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
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|18. Watford
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|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
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|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
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|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
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|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0
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