2021 Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Kahramanmaraş erkek takımı 3. oldu

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı tarafından Samsun ilinde düzenlenen 2021 Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonasi, Klasık Yay kategorisinde Kahramanmaraş Erkek Takımı 3. oldu.

KAHRAMANMARAŞ 18.08.2021, 14:15 18.08.2021, 17:12
2021 Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Kahramanmaraş erkek takımı 3. oldu

Düzenlenen şampiyonada 66 kulüpten 3. Olarak dereceye giren okçu takımımızı, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz makamında ağırladı.

Burada açıklamalarda bulunan Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, dereceye giren sporcularımıza başarılar diliyorum dedi.

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