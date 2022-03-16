2021 Yılı Faaliyetler Toplantısı yapıldı!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen toplantıya KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu da katıldı.



TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu, 2021 Yılında yapılan faaliyetleri anlattı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu da programda bir konuş yaparak genç iş insanlarına tecrübelerini paylaştı.