2021 yılında da verilmeye devam ediyor! Anaç koyun, keçi desteği bu yıl ne kadar?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl çiftçilere verilen hayvancılık destekleri arasında yer alan Anaç koyun keçi destekleri 2021 yılında da verilmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.06.2021, 16:19 08.06.2021, 16:32
Bu kapsamda Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne bağlı üretici ve yetiştiriciler koyun başına 30 keçi başına 35 tl Ödeme alacak.
Bu anlamda Kahramanmaraş’a verilen 2020 yılı Anaç koyun keçi desteği 11 995 400 tl olarak açıklandı.
İlçeler göre dağılımı ise şu şekilde;
Afşin, 1.246.505 TL, Andırın,668.445 TL, Çağlayancerit, 533.930 TL, Dulkadiroğlu, 1.057.145 TL, Ekinözü, 144.975 TL, Elbistan, 1.239.915 TL, Göksun, 1.088.535 TL, Nurhak, 569.825 TL, Onikişubat, 1.970.670 TL, Pazarcık, 2.479.695 TL, Türkoğlu, 1.095.760 TL.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, verilen desteğin, yetiştiricilerin TC Kimlik numaralarına aktarılıcağını söyledi.
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