2021 yılının ilk koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı!

Toplantıda, 2020 Yılı 4. dönem yatırımlarının gerçekleşmelerinin değerlendirmesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi konuları ele alındı.

Toplantı da ayrıca, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Coşkun, “2020 yılı yatırımlarının 4. dönem sonu gerçekleşmeleriyle ilgili yatırım izleme raporlarına göre 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle, Kahramanmaraş il genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 317 proje üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Projelerin toplam tutarı 10 milyar 462 milyon 462 bin TL’dir. 2020 yılı ödeneği ise bir milyar 398 milyon 732 bin TL idi. Sektörler itibariyle en fazla yatırım payı 485 milyon 204 bin TL ödenek ile ulaştırma sektöründe, bu sektörü 280 milyon 696 bin TL ödenekle diğer kamu hizmetleri sektörü, 238 milyon 184 bin TL ödenekle de eğitim sektörü izlemektedir. İlimiz kamu yatırım projeleri için 2020 yılı dördüncü dönem sonu itibariyle yapılan harcamaların toplam tutarı bir milyar 55 milyon TL olup, 2020 ödeneğinin yüzde 75’i kadar harcama yapılmıştır,” dedi.

Vali Coşkun konuşmasının devamında ise “2021 yılı yatırım programı 15 Ocak 2021 tarihli mükerrer resmi gazetede yayımlanmıştır. Doğrudan Kahramanmaraş’a münhasır 41 proje, Kahramanmaraş ve müşterek illerle birlikte 12 proje olmak üzere ilimizden 53 proje yatırım programında yer almıştır. Yatırım çalışmalarının hız kazanarak devam edeceği önümüzdeki süreçte tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor ve yapacağımız çalışmaların da hayırlara vesile olmasını diliyorum,” diye konuştu.

Toplantı, paydaş kurumlar tarafından hedef ve sorumluluk alanları kapsamında yapılan çalışmaların sunumları ve ilgili kuruluşların taleplerini iletmesinin ardından son buldu.