2022 fitre miktarı belli oldu

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan İl Müftü Vekili Cafer Kılınç, zekat ve fitrenin önemine değindi.