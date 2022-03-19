2022 fitre miktarı belli oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ 19.03.2022, 11:27 19.03.2022, 16:33
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan İl Müftü Vekili Cafer Kılınç, zekat ve fitrenin önemine değindi.
Namaz Vakti 20 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
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|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Kasımpaşa
|30
|38
|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Kayserispor
|30
|38
|13. Antalyaspor
|29
|38
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|29
|37
|15. Gaziantep FK
|29
|37
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. İstanbulspor
|27
|47
|4. Bandırmaspor
|27
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|26
|34
|14. Gençlerbirliği
|26
|33
|15. Kocaelispor
|26
|32
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Tottenham
|28
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Atletico Madrid
|29
|54
|4. Barcelona
|27
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Mallorca
|28
|26
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19