2022 Kar Voleybolu Avrupa Turu, Yedikuyular Kayak Merkezinde yapılacak
2022 kar voleybolu Avrupa turu, 18-20 Şubat tarihlerinde Kahramanmaraş’ta gerçekleşecek.
KAHRAMANMARAŞ 16.02.2022, 16:53 16.02.2022, 18:20
Yedikuyular Kayak Merkezinde yapılacak şampiyonaya katılacak olan kar voleybolu a milli takım antrenörleri ve sporcuları antrenmanlarına devam ediyor.
Milli takım antrenman öncesi Aksu Tv ekranlarında yayınlanan Kurtuluş Şükür’ün sunduğu Güne Başlarken programına 4,5g canlı bağlantısıyla konuk oldu.
Namaz Vakti 16 Şubat 2022
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|40
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|33
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|28
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|23
|27
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|27
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|24
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|21
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|63
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|54
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|47
|4. M. United
|25
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|41
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|22
|39
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|22
|36
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|24
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|24
|26
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|25
|24
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|23
|23
|16. Everton
|22
|22
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|23
|21
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|24
|17
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|23
|15
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|21
|14
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|O
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|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
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|24
|43
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|23
|39
|5. Atletico Madrid
|23
|39
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|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
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|34
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|24
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|31
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|24
|30
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|24
|28
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|26
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|23
|26
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|24
|25
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|24
|24
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|24
|20
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|19
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