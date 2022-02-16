2022 Kar Voleybolu Avrupa Turu, Yedikuyular Kayak Merkezinde yapılacak

Yedikuyular Kayak Merkezinde yapılacak şampiyonaya katılacak olan kar voleybolu a milli takım antrenörleri ve sporcuları antrenmanlarına devam ediyor.

Milli takım antrenman öncesi Aksu Tv ekranlarında yayınlanan Kurtuluş Şükür’ün sunduğu Güne Başlarken programına 4,5g canlı bağlantısıyla konuk oldu.