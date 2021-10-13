2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe görüşmesi yapıldı!
Dulkadiroğlu Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2022 Mali Yılı Performans Programını ve 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısını görüşmek üzere ikinci kez toplandı.
KAHRAMANMARAŞ 13.10.2021, 14:24 13.10.2021, 14:52
Belediye Başkanı Necati Okay’ın başkanlığında gerçekleştirilen oturum, Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Tek gündem ile toplanan mecliste 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe görüşmesi yapıldı.
Belediyenin birim müdürlüklerinin gelir ve gider kalemleri madde madde okunup meclis üyelerinin tek tek oyuna sunularak oybirliğiyle kabul edildi.
-Başkan Okay, 2021 yılı mali bütçesinin hayırlar getirmesini temenni etti.
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