2022 yılının ilk meclis toplantısı KMTSO toplantı salonunda gerçekleştirildi

Mecliste konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu oda olarak yapılan faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı

Gerçekleştirilen meclis toplantısında iş dünyasında arabuluculuğun önemi üzerine sunum yapıldı.

Sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman meclis üyelerine yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ise başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyleyerek 2022’nin Kahramanmaraş ticaretinde önemli bir yıl olduğunun altını çizdi.