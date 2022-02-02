2022 yılının ilk meclis toplantısı KMTSO toplantı salonunda gerçekleştirildi
2022 yılının ilk meclis toplantısı KMTSO toplantı salonunda meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 02.02.2022, 12:33 02.02.2022, 17:15
Mecliste konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu oda olarak yapılan faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı
Gerçekleştirilen meclis toplantısında iş dünyasında arabuluculuğun önemi üzerine sunum yapıldı.
Sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman meclis üyelerine yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.
KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ise başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyleyerek 2022’nin Kahramanmaraş ticaretinde önemli bir yıl olduğunun altını çizdi.
Namaz Vakti 02 Şubat 2022
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