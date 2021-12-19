banner86

banner85

2023 Hedeflerine Emin Adımlarla Yürüyoruz

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitim programı dolayısıyla şehre gelen AK Parti heyetini ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Partimizin çok değerli yöneticilerini şehrimizde ağırladık, teşkilatımızla ilgili eğitim programına katıldık. Bu tip organizasyonların teşkilatımıza çok büyük katkısı olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 19.12.2021, 20:37
2023 Hedeflerine Emin Adımlarla Yürüyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti’nin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitim programına katılan heyeti ağırladı. Geçmiş dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin ziyaret edildiği program, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin’in de katıldığı taziye ziyaretiyle devam etti. Merhum Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın ailesine gerçekleştirilen ziyaretin ardından, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ne hareket edildi. TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Cihat Sezal ve Ahmet Özdemir, İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partilinin yer aldığı programda konuşmacılar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Türkiye’yi İleriye Taşımaya Devam Edeceğiz

Eğitim programı sonrası açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin, “Ar-Ge Başkanlığı’mızın tüm Türkiye için planladığı eğitim programımızda Kahramanmaraş’tayız. Teşkilat mensuplarımızla beraber bu eğitimlerle ülkemizin, partimizin, teşkilatımızın daha da güçlenmesi için elimizden gelen çabayı ve gayreti gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gecesini gündüzüne katarak yapmış olduğu çalışmaların neticesinde Türkiye’yi daha ileriye taşıyoruz. Gücümüze güç katarak 2023 hedeflerimize durmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle yürüyoruz” diye konuştu.

Çok Güzel Bir Program Oldu

Taner Yıldız ise açıklamasında, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve milletvekili bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program hazırlanmış. Bizler de bugün 20 yılın temel bir özetini yapmaya gayret ettik. Ben Türkiye’nin istikbalini ve istiklalini AK Parti’nin geleceği ile doğru orantılı görüyorum. İnşallah biz bütün değerlerimizle beraber bunları gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Ağırlamaktan Mutluluk Duyduk

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise programa ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Dün ve bugün Genel Merkez’imizin, teşkilatımızla ilgili eğitim programına katıldık. Çok değerli konuşmacılar, partimizin çok değerli yöneticileri sağ olsunlar geldiler. Burada kendilerini ağırlamaktan, teşkilatımızla beraber olmaktan mutluluk duyduk. Bu birlik ve beraberliğin, bu tip organizasyonların teşkilatımıza çok büyük katkısı olduğunu ifade etmek

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 19 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 17 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8