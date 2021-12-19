2023 Hedeflerine Emin Adımlarla Yürüyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti’nin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitim programına katılan heyeti ağırladı. Geçmiş dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin ziyaret edildiği program, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin’in de katıldığı taziye ziyaretiyle devam etti. Merhum Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın ailesine gerçekleştirilen ziyaretin ardından, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ne hareket edildi. TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Cihat Sezal ve Ahmet Özdemir, İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partilinin yer aldığı programda konuşmacılar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Türkiye’yi İleriye Taşımaya Devam Edeceğiz

Eğitim programı sonrası açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin, “Ar-Ge Başkanlığı’mızın tüm Türkiye için planladığı eğitim programımızda Kahramanmaraş’tayız. Teşkilat mensuplarımızla beraber bu eğitimlerle ülkemizin, partimizin, teşkilatımızın daha da güçlenmesi için elimizden gelen çabayı ve gayreti gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gecesini gündüzüne katarak yapmış olduğu çalışmaların neticesinde Türkiye’yi daha ileriye taşıyoruz. Gücümüze güç katarak 2023 hedeflerimize durmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle yürüyoruz” diye konuştu.

Çok Güzel Bir Program Oldu

Taner Yıldız ise açıklamasında, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve milletvekili bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program hazırlanmış. Bizler de bugün 20 yılın temel bir özetini yapmaya gayret ettik. Ben Türkiye’nin istikbalini ve istiklalini AK Parti’nin geleceği ile doğru orantılı görüyorum. İnşallah biz bütün değerlerimizle beraber bunları gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Ağırlamaktan Mutluluk Duyduk

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise programa ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Dün ve bugün Genel Merkez’imizin, teşkilatımızla ilgili eğitim programına katıldık. Çok değerli konuşmacılar, partimizin çok değerli yöneticileri sağ olsunlar geldiler. Burada kendilerini ağırlamaktan, teşkilatımızla beraber olmaktan mutluluk duyduk. Bu birlik ve beraberliğin, bu tip organizasyonların teşkilatımıza çok büyük katkısı olduğunu ifade etmek