21-26 Mart Dünya Orman haftası! 100 fidan toprakla buluşturuldu

Düzenlenen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albat Numan Öksüz, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Kahramanmaraş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Afad İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun ve Orman Bölge Müdürlüğü personelleri katılım sağladı.

Heyet programda belirlenen alana orman haftası dolayısıyla 100 fidan dikimi gerçekleştirdi.

Açılış konuşması yapan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç daha yeşil Kahramanmaraş için kolları sıvadık dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise yaptığı konuşmada vatandaşlarımız bu konuda daha dikkatli olmalıdır ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ta her yıl yeşil alanların attığını belirterek şunları söyledi.