21 Haziran-2 Temmuz arasındaki eğitim faaliyetleri değerlendirildi!

Öğrencilerin bir süre etkinliklerini takip eden Yılmaz, onlarla sohbet etti.

Etkinlik salonunda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yılmaz, öğrencilerle birlikte çalışmalar yaptı.

Değerlendirmeler sonrasında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, “eğitim faaliyetleri kapsamında okullarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz” dedi.

İl Müdürü Yılmaz, son olarak okul bahçesinde oyunlar oynayan miniklere eşlik etti.

MİLLİ EĞİTİMDEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ.

Bakanlığımızca 18 Haziran'da öğrencilerimizin dijital ortamda karnelerine ulaşması ve 21 Haziran-2 Temmuz arasında eğitim faaliyetlerine devam etmeleri kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda ilimiz genelindeki okullarımızda 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini değerlendirmek üzere Kahramanmaraş Anaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, 18 Haziran tarihi itibariyle öğrencilerimizin karnelerinin dijital ortama yansıtıldığını belirterek, "21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında ise okullarımızda sınav eksenli olmayan etkinliklerimiz yapıldı. Bu etkinlikler çerçevesinde Kahramanmaraş Anaokulumuzu ziyaret ettik. Çocuklarımız cıvıl cıvıl. Öğretmenlerimiz öğrencilerimize sosyal, kültürel, sportif, müzikal etkinliklerle faydalı olmaya çalışıyorlar. Öğrencilerimizle birlikte öğretmenlerimiz de heyecanlı." diye konuştu.

5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasından "Telafide Ben De Varım" eğitim faaliyetlerinin başlayacağını belirten İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, "Bu kapsamda bütün anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, hatta velilerimizle beraber bu programa gönüllülük esasına göre başlamış olacağız. Böylece hem öğrencilerimiz, hem öğretmenlerimiz ve hem de velilerimiz için bu yaz tatili programımız, salgının vermiş olduğu psikolojik, sosyolojik yıkıntılar ve sıkıntılardan kurtulmak için bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, bütün okullarımızda kayıtların devam ettiğini ve öğretmenlerimizin hazır olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle son verdi: "Velilerimizden ricamız, çocuklarımızın akademik, sosyal, duygusal, kültürel ve sportif olarak gelişimlerine destek olmak için bulundukları yerleşim yerlerindeki okullarımızla iletişim içerisinde olmalarıdır. Biz ilimizde bu süreçte öğrencilerimize en güzel şekilde verimli olmaya çalışacağız."

Konuşmasının ardından Kahramanmaraş Anaokulu'nda yapılan eğitim faaliyetlerini izleyen İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, yapılan etkinliklere katılarak öğretmen ve öğrencilerimizin yaşadığı eğlenceli anlara ortak oldu.