21 yıldır boyacı bu meslekle 5 çocuk büyüttü
Kahramanmaraş’ta 21 yıldan bu yana ayakkabı boyacısı, 53 yaşındaki Mehmet demir, boya sandığıyla yıllara meydan okuyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.11.2021, 15:24
Kahramanmaraş’ta 21 yıldan bu yana ayakkabı boyacısı, 53 yaşındaki Mehmet Demir, boya sandığıyla yıllara meydan okuyor.
Trabzon caddesi üzerinde her gün ayakkabı sandığının başında sabırla müşteri bekleyen Demir, mesleğini severek yaptığını söyledi. 5 çocuktan 3’nü ayakkabı boyacılığı yaparak evlendirdiğini belirten Mehmet Demir, gençlere de altın değerinde öğütler verdi.
Mehmet Demir'in, en büyük destecisi de yol arkadaşı onu hiçbir zaman yalnız bırakmamış her konuda yanında olduğunu ifade etti.
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