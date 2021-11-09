21. Yüzyılda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Farkındalığı!

09 Kasım 2021 Salı günü KSÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme etkinliğine akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

‘21. Yüzyılda İSG Farkındalığı’ konulu eğitim ve bilgilendirme etkinliği kapsamında C-Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Doğukan Cihan Türk ve A-Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ahmet Taşkıran tarafından katılımcılara iş yerlerinde meydana gelen kazalar ve kazaların önlenmesi için yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.