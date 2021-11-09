21. Yüzyılda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Farkındalığı!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Otomotiv Geliştirme Öğrenci Topluluğu tarafından ‘21. Yüzyılda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Farkındalığı’ konulu eğitim ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2021, 16:58
09 Kasım 2021 Salı günü KSÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme etkinliğine akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
‘21. Yüzyılda İSG Farkındalığı’ konulu eğitim ve bilgilendirme etkinliği kapsamında C-Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Doğukan Cihan Türk ve A-Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ahmet Taşkıran tarafından katılımcılara iş yerlerinde meydana gelen kazalar ve kazaların önlenmesi için yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.
Namaz Vakti 09 Kasım 2021
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|22
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|20
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|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
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|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
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|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
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|O
|P
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|11
|26
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|11
|23
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|23
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|11
|22
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|11
|20
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|11
|17
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|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
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|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
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|12
|15
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|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
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|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6
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