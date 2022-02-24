210 Metrelik Köprüde Kiriş Montajı da Tamam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü’nde önemli bir aşama daha tamamlandı. Sır Barajı kolunun ayırdığı şehrin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak, kısa vadede yaklaşık 60 bin nüfusun ulaşımını yarı yarıya kısaltacak proje kapsamında inşa edilen 210 metre uzunluğundaki köprüde kiriş montajı da tamamlandı. Başkan Hayrettin Güngör, “Ağcalı Kavşağının alt kısmından Önsen Grup Yolu’na kadar uzanan 5 kilometrelik yatırımımızda çalışmalarımız devam ediyor. Arterde dolgu çalışmalarımızı önemli ölçüde tamamlamıştık. 210 metre uzunluğunda 7 ayaklı köprümüzde de taşıyıcı kirişlerin montajını tamamladık” diye konuştu.

İki Yaka Birbirine Bağlanıyor

75 Milyonluk yatırım ile şehrin kuzeyi ile güneyi arası ulaşımın yarı yarıya kısalacağına da dikkat çeken Başkan Güngör, “Yer yer 10 metreyi de aşan kaya dolgularla 5 kilometrelik yeni bir arter oluşturuyoruz. Yine Sır Barajı kolunun üzerinde de 210 metrelik bir köprü inşa ediyoruz. Bu projemizle şehir merkezinden 22 kilometre ile sağlanan ulaşım İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü ile 10 kilometreye düşecek. Bu yatırımımızla aynı zamanda Kayseri yolu üzerindeki kavşaklardaki trafik yoğunluğunu da azaltmış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.