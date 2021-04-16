21.Yüzyılda İş Sağlığı Ve Güvenliğini Geliştirme Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün operasyon faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın sözleşme makamı olduğu 17,6 milyon avroluk Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin (MİSGEP) hibe bileşeni kapsamında TOKİ 21.Yüzyıl Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen “21.Yüzyılda İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi”nin açılış toplantısına MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenlik Birimi Daire Başkanımız Abdulhamit Karataş, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıklı, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Daire Başkanı Süreyya Erkan, İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Harun Kurt, sektör ve işletme temsilcileri, ilimizde faaliyet gösteren meslekî ve teknik eğitim kurum müdürlerimiz ve öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

TOKİ 21.Yüzyıl Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürümüz Ali Badem, projenin okulumuza, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek projenin tanıtım sunumunu gerçekleştirdi. Sunum sonrası İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, MEB Destek Hizmetleri İSGB Daire Başkanı Abdülhamit Karataş, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) Başkanı Sakine Ovacıklı ile Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan değerlendirme konuşmalarını gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, projenin öğrencilerde iş sağlığı ve güvenliği bilincini artıracak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Proje kapsamında kurulacak olan Yeni Nesil İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sınıfı, Sanal Gerçeklik Sınıfı, iş hijyeni, ölçüm, test ve analiz laboratuvarının, Kahramanmaraş ve çevresindeki ihtiyacı karşılayacak olması bakımından önemli olduğunu belirterek, projeye destek veren AÇSHB yetkililerine ve MEB yetkililerine teşekkür etti.

MEB Destek Hizmetleri İSGB Daire Başkanı Abdülhamit Karataş ise konuşmasında, koruyucu ve önleyici tedbirlerin ülke ekonomisine yaptığı katkının çok fazla olduğunu belirterek projede görev alan herkesi tebrik etti. Abdülhamit Karataş, son olarak bu tip projelerin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

İSGÜM İş Sağlığı Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıklı, hibe desteği için 400’e yakın başvuru geldiğine ve 37 başvurunun kabul edildiğine dikkat çekerek, “7 meslek lisemizin projesine destek sağlandı. Kahramanmaraş TOKİ 21.Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de hibe desteğinden faydalanan okullarımızdan biridir. Bu başarıdan dolayı projeye emek veren herkesi tebrik ediyorum.” dedi. Temel gayelerinin tek bir çalışanın dahi iş kazası veya meslek hastalığı ile karşılaşmasının önüne geçmek olduğunu ifade eden Sakine Ovacıklı, bu bağlamda meslek lisesi öğrencilerine yönelik olan bu projenin çok kıymetli olduğunu belirtti. Sanal gerçeklik merkezinin çağımız öğrencilerine ulaşmak adına en etkili yollardan biri olduğunu söyleyen Sakine Ovacıklı, projenin il genelinde faydalı olacağına ve İSG kültürünün oluşmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

AÇSHB Avrupa Birliği Mali Yardımlar Daire Başkanı Süreyya Erkan ise projenin çıktı ve sonuçlarına başarılı bir şekilde ulaşılmasını temenni ederek, proje açılış toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi. 21.Yüzyılda İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi’nin genel hedefinin İSG kültürünün çalışma hayatında en üst düzeyde yaygınlaştırılması olduğunu ifade eden Süreyya Erkan, “Özel hedefi ise Kahramanmaraş genelinde iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılması ve İSG kültürünün oluşturulmasıdır. Bu hedeflere ulaşabilmek için azami gayret gösterilmesini ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması temenni ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.