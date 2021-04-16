21.Yüzyılda İş Sağlığı Ve Güvenliğini Geliştirme Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı

TOKİ 21.Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın sözleşme makamı olduğu “21. Yüzyılda İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi”nin açılış toplantısı, çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 16.04.2021, 16:04
21.Yüzyılda İş Sağlığı Ve Güvenliğini Geliştirme Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün operasyon faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın sözleşme makamı olduğu 17,6 milyon avroluk Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin (MİSGEP) hibe bileşeni kapsamında TOKİ 21.Yüzyıl Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen “21.Yüzyılda İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi”nin açılış toplantısına MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenlik Birimi Daire Başkanımız Abdulhamit Karataş, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıklı, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Daire Başkanı Süreyya Erkan, İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Harun Kurt, sektör ve işletme temsilcileri, ilimizde faaliyet gösteren meslekî ve teknik eğitim kurum müdürlerimiz ve öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Resim önizlemesi

TOKİ 21.Yüzyıl Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürümüz Ali Badem, projenin  okulumuza, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek projenin tanıtım sunumunu gerçekleştirdi. Sunum sonrası İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, MEB Destek Hizmetleri İSGB Daire Başkanı Abdülhamit Karataş, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) Başkanı Sakine Ovacıklı ile Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan değerlendirme konuşmalarını gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, projenin öğrencilerde iş sağlığı ve güvenliği bilincini artıracak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Proje kapsamında kurulacak olan Yeni Nesil İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sınıfı, Sanal Gerçeklik Sınıfı, iş hijyeni, ölçüm, test ve analiz laboratuvarının, Kahramanmaraş ve çevresindeki ihtiyacı karşılayacak olması bakımından önemli olduğunu belirterek, projeye destek veren AÇSHB yetkililerine ve MEB yetkililerine teşekkür etti.

Resim önizlemesi

MEB Destek Hizmetleri İSGB Daire Başkanı Abdülhamit Karataş ise konuşmasında, koruyucu ve önleyici tedbirlerin ülke ekonomisine yaptığı katkının çok fazla olduğunu belirterek projede görev alan herkesi tebrik etti. Abdülhamit Karataş, son olarak bu tip projelerin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

İSGÜM İş Sağlığı Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıklı, hibe desteği için 400’e yakın başvuru geldiğine ve 37 başvurunun kabul edildiğine dikkat çekerek, “7 meslek lisemizin projesine destek sağlandı. Kahramanmaraş TOKİ 21.Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de hibe desteğinden faydalanan okullarımızdan biridir. Bu başarıdan dolayı projeye emek veren herkesi tebrik ediyorum.” dedi. Temel gayelerinin tek bir çalışanın dahi iş kazası veya meslek hastalığı ile karşılaşmasının önüne geçmek olduğunu ifade eden Sakine Ovacıklı, bu bağlamda meslek lisesi öğrencilerine yönelik olan bu projenin çok kıymetli olduğunu belirtti. Sanal gerçeklik merkezinin çağımız öğrencilerine ulaşmak adına en etkili yollardan biri olduğunu söyleyen Sakine Ovacıklı, projenin il genelinde faydalı olacağına ve İSG kültürünün oluşmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

AÇSHB Avrupa Birliği Mali Yardımlar Daire Başkanı Süreyya Erkan ise projenin çıktı ve sonuçlarına başarılı bir şekilde ulaşılmasını temenni ederek, proje açılış toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi. 21.Yüzyılda İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi’nin genel hedefinin İSG kültürünün çalışma hayatında en üst düzeyde yaygınlaştırılması olduğunu ifade eden Süreyya Erkan, “Özel hedefi ise Kahramanmaraş genelinde iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılması ve İSG kültürünün oluşturulmasıdır. Bu hedeflere ulaşabilmek için azami gayret gösterilmesini ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması temenni ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

#yüz yıl #Eğitim
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Nisan 2021
İmsak 04:23
Güneş 05:49
Öğle 12:37
İkindi 16:18
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 30 49
8. Ümraniye 30 44
9. Tuzlaspor 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 30 48
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Brighton 31 33
16. Burnley 31 33
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23