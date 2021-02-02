22 gün ve 22 gece süren bir mücadeleden sonra tarih yeniden yazıldı

Tarihçi –Yazar Şevki Karabekiroğlu, Kahramanmaraş’ın kurtuluş bayramı ile ilgili yapılması gereken etkinliklerin ve milli mücadele tarihinin tüm kesimlere anlatılması adına çalışmaların daha da genişletilmesinin önemli rol oynayacağını ifade etti.





Maraş’ın Kurtuluş Tarihi Veya Hikâyesini en iyi şekilde tüm Türkiye’ye ve gençlere anlatmamız gerekiyor diyen Karabekiroğlu, “benzer durumlarla karşılaştığımızda ne yapacağımıza dair fikirler edinmiş olacağız” İfadelerini kullandı.



21 Ocak 1920'de, Fransızlara karşı 22 gün ve 22 gece süren bir mücadeleden sonra, yediden yetmişe tek yürek, tek bilek halinde savaşarak 12 Şubat 1920 tarihinde özgürlüğe kavuşan Kahramanmaraş, özgürlük hikâyesinin 101. Yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Muhabir: Gökhan Çalı