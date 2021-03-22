KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Kahramanmaraş’ın su kaynaklarına dikkat çekti.

Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak ise atık suların bertaraf edilmesi ile biligi çalışmaları noktasında bilgilendirmelerde bulundu.

22 mart dünya su günü dolayısıyla çevrimiçi panel!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal Kahramanmaraş genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.