22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla çevrimiçi panel!
KSÜ tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla çevrimiçi olarak daha çevreci bir Kahramanmaraş için el ele konulu panel düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 22.03.2021, 16:05 22.03.2021, 17:09
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Kahramanmaraş’ın su kaynaklarına dikkat çekti.
Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak ise atık suların bertaraf edilmesi ile biligi çalışmaları noktasında bilgilendirmelerde bulundu.
22 mart dünya su günü dolayısıyla çevrimiçi panel!
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal Kahramanmaraş genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.
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