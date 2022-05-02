23 Nisan basketbol turnuvasında tüm sporculara madalya verildi
Sağlıklı nesiller oluşturma ve spor merkezi olma hedefine emin adımlarla ilerleyen Onikişubat Belediyesinin düzenlediği “23 Nisan basketbol” turnuvası sona erdi.
KAHRAMANMARAŞ 02.05.2022, 16:47 02.05.2022, 16:50
Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki onikişubat belediyesi 'Birlikte Spor Yapalım' sloganıyla 23 Nisan'da başlattığı ve 192 sporcunun katıldığı Basketbol Turnuvasında bütün çocuklara madalya takdim edildi.
Sporculara madalyasını Başkan Mahçiçek verdi.
Hürriyet Mahallesi Kapalı Spor salonunda sporculara seslenen Başkan Mahçiçek, “Yapacağımız etkinliklerle daha çok beraber olacağız.” dedi.
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