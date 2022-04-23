23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin (TBMM) kuruluşunun 102.yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de yapılan programlarla kutlandı.

Günün ilk programında Atatürk Anıtı’na Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Çelenk sunumu programının ardından 12 Şubat İlkokulu tarafından okul bahçesinde program düzenlendi. Buradaki programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarımız katıldı.

Program saygı duruşunun yapılması ve İstiklâl Marşımızın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman gerçekleştirdi.

İl Millî Eğitim Müdürü Kahraman, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa kemal Atatürk’ün bu mutlu günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklara hediye ettiğini belirterek çocuklara hitaben, “Böylece Atatürk, gelecek nesillere olan sevgi ve güvenini sizlere göstermiştir. Geleceğimizin teminatı olan sizlerin, bilim ve teknolojinin öncülüğünde manevî değerlerimize sahip, millî ideallerimizi yücelten bir anlayışla yetişmeniz, bizim en büyük arzumuzdur. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu meclisimizin kahraman üyelerini ve millî mücadelede emeği geçen şanlı ecdâdımızı minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102.yılını ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürünün konuşmasının ardından halk oyunları ekibinin gösterisi, şiirlerin okunması ve öğrencilerin gösterileri ile program sona erdi.