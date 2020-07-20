25 öğrenci YGS sınavında "balık diyetiyle" istedikleri okulları kazandılar!

LGS ve diğer sınavlarda başarılı olan öğrenciler “balık diyetinin” sınava çalışma döneminde etkili olduğunu belirtti.

Bu yıl LGS de 25 öğrenci “diyet balık” sayesinde istedikleri okulları kazanmayı hak kazandılar.

Kahramanmaraşlı balıkçı esnafı Necati kara,

Balık diyetine uyan öğrenciler başarılarını Aksu Haber'e anlattılar.