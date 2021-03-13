25 yıldır kullandığı dereceli lenslerine veda etti!
40 yaşındaki Murat Doğan, 25 yıldır kullandığı dereceli lenslerine uğur göz hastanesinde yapılan başarılı operasyon sonucu veda etti.
KAHRAMANMARAŞ 13.03.2021, 16:59 13.03.2021, 17:30
Doğan, son günlerde giderek artan göz rahatsızlığı sonucu gittiği Uğur Göz Hastanesinde, Opr. Dr. Uğur Toka’nın başarılı operasyonu sonrası Murat Doğan’ın gözleri eski sağlığına kavuştu.
Murat Doğan, uğur göz hastanesinin başarılı işlemleri sayesinde dereceli lenslerinden kurtulduğunu söyledi.
Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka ise gözlerin şuanda sağlığına kavuştuğunu ve görme probleminin olmayacağını belirtti.
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