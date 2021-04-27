250 Yetim Çocuğa Giysi Yardımında Bulunuldu!
Yardımlaşma, kardeşlik ve paylaşma ayı ramazan!
KAHRAMANMARAŞ 27.04.2021, 15:50
Rıdvan Hoca Vakfı ve İyilik Der Ramazan Ayında yetim çocukları unutmayarak yüzlerinde tebessüm bıraktı.
Bir yetim de sen giydir kampanyası kapsamında dünya yetimler günü dolayısıyla toplanan yardımlarla 250 yetim çocuğa giysi yardımında bulunuldu.
Çocuklar Gönüllerince Beğendikleri Elbiseleri Deneyerek Verilen Kartlarla Alışverişlerini Tamamladılar.
Burada Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Rıdvan Hoca Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Seyfi Pınarbaşı Bir Yetimin Sevincine Ortak Olmanın Büyük Bir İbadet Olduğuna Dikkat Çekti.
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