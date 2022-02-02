259 parça tarihi eser ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 216 sikke, 1 mühür ve 42 obje ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 02.02.2022, 21:34 02.02.2022, 21:36
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışma kapsamında Ördekdede Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 216 sikke, 1 mühür ve 42 obje ile 1 dedektör ele geçirdi.
Olayla ilgili Y.M. gözaltına alındı.
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