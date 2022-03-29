26 yıl hapis cezasıyla aranıyordu orman yolunda enselendi

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde hırsızlık olmak üzere 18 ayrı suç dosyasından 26 yıl 56 ay 153 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.G (25) Mersin’den Kahramanmaraş’a orman yolundan giriş yapmak isterken Hacımustafa Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli jandarmada işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.