29 Ekim 1923’te yeni bir devrin kapıları açıldı!

29 Ekim Cuma Türkiye’nin 4 bir yanında kutlayacağımız Cumhuriyet’in kuruluşu, tam 98 yaşında.

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü, devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı.

Tarihçi Yazar Mehmet Işık 29 Ekim’in önemi Aksu Haber’e anlattı.

Konuşmasının devamında Işık,“liyakata dayalı bir dünya için cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız” dedi.