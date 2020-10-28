29 Ekim Onikişubat’ta bir başka! Kurulan led ekranda tarihi bilinç aşılanıyor

Şehrin en gözde alanlarından biri olan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde Onikişubat Belediyesi led ekran kurulumu yaparak vatandaşların cumhuriyet coşkusuna ortak olmasını sağladı.

Kurulan led ekranda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili videoların paylaşılması vatandaşların ve özellikle gençlerin ilgisiyle karşılandı.

Yapılan bu etkinlikle ilgili vatandaşlar duygularını Aksu Haber mikrofonlarıyla paylaştı.