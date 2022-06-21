29 yıl hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı
Kahramanmaraş’ta hakkında kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası ile aranan hırsız yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 21.06.2022, 16:39
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.G’yi (30) Onikişubat İlçesine bağlı Yörükselim Mahallesinde asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.
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