3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü!
Covid-19 pandemisinin sonucunda vatandaşların hareket alanlarının kısıtlanması ve evde geçirilen sürenin artmasıyla yükselme eğilimine giren obezite ve kronik rahatsızlıklarla mücadeleye dikkat çeken Kızılay, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Gününde yürüyüş etkinliği düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2021, 14:10 03.10.2021, 15:45
Düzenlenen etkinliğe Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Üyeleri Baro Üyeleri Tema ve Yeşilay üyelerinin yanı sıra birçok vatandaş katılım sağladı.
Katılımcılar duygu ve düşüncelerini Aksu Haber’e paylaştı.
Binevler kavşağından start verilen yürüyüşte Aksu Haber’e konuşan Kızılay Şube Başkanı Ökkeş Aslan Şerefoğlu herkesi sağlık için yürüyüşe davet etti.
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