3 Al 2 Öde, 1 Alana 1 Bedava Kampanyaları Devam Ediyor

Kısa bir zaman akışından perakende mağazacılık alanında yaptığı yenilikler, müşterilerine sunduğu ürün yelpazesi, vazgeçilmez modelleri ve birçok seçkin markaları ile Doğan Çanta Dgn Mağazacılık çok telaffuz edilen ve aranan bir mağaza yolunda kalitesini Kahramanmaraş’ta göstermeye devam ediyor.



Doğan Çanta Dgn Mağazacılık pandemi döneminde müşterilerine birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı ürünlerde kolaylık sağlıyor.



Doğan Çanta Dgn Onikişubat Mağaza Müdürü Selahattin Tepe, Doğan Çanta Dgn Mağazacılık Kahramanmaraş mağazalarında yaz aylarının gelmesiyle birlikte yaptıkları kampanyalar hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.



Tepe, “Mağazalarımızda özellikle dezenfekte ve izolasyon yaparak müşterilerimize gönül rahatlığıyla alışveriş imkanı sunuyoruz” dedi.