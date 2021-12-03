3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel kamu spotu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kamu spotu Kahramanmaraş’taki okullarda 3.ders saatinde tüm öğrencilere izletildi.

81 ilde aynı ders saatinde yayınlanması planlanan kamu spotunda öğrencilere bilgiler paylaşıldı.