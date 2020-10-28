3. İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi KSÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Pandemi tedbirleri doğrultusunda video konferans yöntemiyle web uygulaması üzerinden gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını Econder 2020 Kongre Onursal Başkanı ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi olarak Econder 2020 İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresinin üçüncüsüne ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Econder 2020 özellikle uluslararası katılımcıların olmasına dikkat eden bir kongredir. Ayrıca bu kongre 2020 akademik teşvik kriterlerine uygun olarak bilime katkı veren bir kongredir. Bilime katkı veren uluslararası ve nitelikli kongrelerin sayısının artmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Kongreye 15 farklı ülkeden 70 katılımcının katıldığını ifade eden Rektör Can, kongrenin ülkemize, milletimize ve bilim camiasına hayırlı olması temennisini belirterek, emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Kongre Başkanı KSÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrettin Kesgingöz ve Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Dilek birer konuşma yaparak, kongre hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.

Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından kongre açılış oturumuna geçildi. Açılış oturumunda SemnanUniversity Öğretim Üyesi Dr. Esmaiel Abounori, Brezilya Instituto Teologico De Missao A Ultima Tromb’dan Dr. Aradhana Kumari ve University of Sousse&University of Salamanca Öğretim Üyesi Dr. Nadia Mansour konuşmacı olarak yer aldı.

Econder 2020 23-24 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 10 farklı oturumda 15 farklı ülkeden katılımcıların sunumlarının ardından son buldu.

Kongre Başkanı Doç. Dr. Hayrettin Kesgingöz Econder 2020’ye destekleri ve ev sahipliği için Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Doç. Dr. Karagöz Rektörlük Makamındaki ziyarette Rektör Can’a kongreye katkıları için teşekkürlerini ifade ederek, teşekkür belgesi takdim etti.