3 İlçede 50 Kilometrelik yol yenilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çağlayancerit, Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bir dizi yol çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Çağlayancerit ilçesinde yaklaşık 24 kilometre uzunluğundaki Zeynepuşağı – Oruçpınar yolunda asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Pazarcık ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde ise yağışlar sonucu deforme olan ve vatandaşların kırsal bölgelerden ilçe merkezine ulaşımında problem oluşturan 6 bin 200 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt yama çalışmaları tamamlanarak ulaşım daha konforlu hale getirildi. Ayrıca ekipler, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki Karamanlı – Baydemirli yolunda da asfalt yama uygulamaları gerçekleştirdi. 3 ilçede tamamlanan çalışmalarla arterlerde trafik akışında yaşanan olumsuzlukların önüne geçildi.

Onlarca Mahalle Faydalanabilecek

Zeynepuşağı Mahalle Muhtarı Ali Horum çalışmalara ilişkin, “Bölgede bulunan onlarca mahalle tarafından ortak kullanılan yolumuz deforme olmuş adeta kullanılmayacak hale gelmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’den yollarımızın iyileştirilmesini talep ettim. Sağ olsun Başkanımızda konuyla ilgileneceğini söyledi ve Büyükşehir Belediye ekiplerimiz yolumuzda yenileme ve asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.