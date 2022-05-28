3. İş Dışı Buluşmaları yoğun ilgi gördü!

Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası (Kmtso) Üyelerinin Tanışması Ve Ralarındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi Hedefiyle Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu (Kagegik)’Nun Organize Ettiği Bu Sene 2.Sü Gerçekleştirilen “İş Dışı Buluşmaları” Yoğun İlgi Gördü.

Programa Kent Protokolü Siyasiler İş Dünyası Stk Temsilcileri Gençler Yeni İş Kuranlar Ve Kuracak Olanlar Bir Araya Gelerek Fikir Alışverişinde Bulundu.

Burada açılış konuşması gerçekleştiren KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, programın önemine dikkat çekerek katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise tecrübe paylaşımının çok önemli olduğunu söyleyerek oda yönetimine teşekkür etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal İse Genç Kardeşlerimizin Her Zaman Yanındayız İfadelerine Yer Verdi.

KAGEGİK Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu ise her yıl artan bir talebin olduğunu söyleyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

