3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu!

12 Temmuz 2022 günü saat 19.15 sıralarında Onikişubat İlçesine bağlı Mağaralı Mahallesi, Mağaralı Ökkeş Caddesi üzerinde yaşanan olayda, alkollü oldukları belirlenen İ.T. , T.T. ve S.T. çevreye ve vatandaşlara sataşması nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kendilerine müdahalede eden Polis Memurları C.Ç. ve E.H’ye saldıran İ.T. , T.T. ve S.T., olay yerine sevk edilen takviye ekiplerle etkisiz hale getirilerek, vatandaşların linç girişiminden kurtarılmıştı.

Olay sırasında mahalle halkı ve esnaflar ise kendilerinin yardımına koşup gelen ve saldırıya maruz kalan polis memurlarına destek olmuştu.

Olayın ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan ve önce ki gün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme (Türk Ceza Kanunu 265/1) suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.