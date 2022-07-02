3 km’lik çevre yolunun sathi asfalt kaplaması tamamlandı!
Pazarcık Belediyesi’nin İğdeli Mahallesindeki 3 Km’lik Çevre Yolunun Sathi Asfalt Kaplaması Tamamlandı.
KAHRAMANMARAŞ 02.07.2022, 13:50 02.07.2022, 17:08
Tamamlanan yolda Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, mahalle muhtarlarıyla beraber incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.
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