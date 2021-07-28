3 milyonluk yatırımla bölgeye ulaşım artık daha güvenli!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sağlık turizminin uğrak noktalarından olan ılıca kaplıcalarına ulaşım sağlayan güzergâhta genişletme ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.
Yaklaşık 3 milyonluk yatırımla hayata geçirilen çalışmalarla bölgeye ulaşım daha güvenli hale geldi.
Bu kapsamda tamamlanan yolu yerinde görmek üzere Ilıca’ya giden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, parti teşkilatı ve bölge muhtarları tamamlanan yolun açılışını gerçekleştirdi.
Açılış sonrası bir otelinde açılışına katılan heyet burada muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.
AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara “bu zamana kadar ak parti hükümetleri döneminde hem hükümetlerimiz hem de belediyelerimizin yaptığı işler gözler önünde” diye konuştu.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yaptığı açıklama da ise belediye olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.
Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör “gecikmeler oldu biliyoruz ama yolun gecikmesinde de bir hayır oldu ve yolun standartı çok yüksek oldu” dedi
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ise “belediyelerimiz pandemiye rağmen yatırımlarına devam ediyor” diye konuştu.
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